Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Filemi örüyorum, torbamı dikiyorum" projesi başlatıldı.

Teorik eğitimlerin ardından kadınlar evlerinden getirdikleri etek, perde, penye, pantolon gibi ürünlerden farklı boylarda çanta ve torba üretiyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ender Suat Tok, proje öncesi internetten başvuruları aldıklarını söyledi.

İplerle pazar filesi de hazırlıyor

Projeye halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tok, "Kursa katılanların 42'si file, 94'ü bez torba için başvuru yaptı. Özellikle kullanılmayan bezleriyle geliyorlar ve usta öğreticinin gözetiminde üretim yapılıyor" dedi.

Kursiyerlerin ilk olarak kendi kullanacağı torbaları hazırladığını belirten Tok, ürünlerin sergilerle satılacağını anlattı.

Kursa katılan ev hanımı Nurcan Küçükduran ise kursa boş zamanını değerlendirmek ve üretime katkı sağlamak amacıyla katıldığını söyledi.

Evden getirdiği etek, pantolon ve penyelerini torbaya dönüştürdüğünü anlatan Küçükduran, "Kullanmadığımız kumaşlarımızı atmayalım. Eşimin gömleğinden çanta yaptım. Eşim bile çok şaşırdı. Eşyaları böyle yapmasaydım ya toz bezi olacaktı ya da çöpe gidecekti. Hazırladığım torbaları arkadaşlarıma da hediye ediyorum" dedi.

Kaynak: AA