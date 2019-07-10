Kış aylarında Alanya ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki emekli Necati Aslan, yaz aylarını ise memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde geçiriyor.

Aslan, artık kullanılmayan çeşmeleri hem atıl durumdan kurtarmak hem de köyüne hasretini anlatmak için 15 yıl önce çeşmelere eski gelenekleri anlatan resimler çizmeye başladı.

Zamanla köydeki 13 çeşmeyi resimle donatan Aslan, okul, cami, köy konağı ve sağlık ocağının duvarlarına da resimler yaptı.

Aslan, resimlerinde eski gelenekleri ve köy hayatını yansıtarak eski ile yeni arasında bağ kurmaya çalıştığını söyledi.

Çizdiği resimlerin öyküsü var

Çocukluk ve gençlik dönemlerinde köyde kullandıkları tarım aletlerinin resmini yaptığını belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Eskiden yaylaya, merkep veya öküzlere yatak yorgan yüklenip gidilirdi. Ben de bunların resimlerini çizerek anıları yaşatmaya, yaşadığımız yerleri güzelleştirmeye çalışıyorum. Köyümüze katkımız olsun diye tatilde böyle dinleniyorum. Resimlerimde köy motiflerini, köyde kullandığımız eşyaları çiziyorum. Bu işi gençler nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz bilsinler diye yapıyorum."

Bir çeşmeye çizdiği resmin hikayesini anlatan Aslan, "Köyümüzde bulunan bir ağaca 'kız oğlan gürgeni' denirdi. Gençliğimizde köyde kız ve oğlan evlenecekse bu ağacın yanına gelir, yukarıya doğru taş atarlardı. Attıkları taş ağacın boyunu geçerse evlenmeye hak kazanırlardı, atamayanlar ise beklerlerdi. Şimdi bu ağaç yerinde yok, ben de eskiyi yaşatmak için bunun resmini çizdim" dedi.

Kaynak: AA