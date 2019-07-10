Sokaklarında çöp kamyonunun gezmediği kasaba Kamikatsu...

Muhteşem doğası, şifalı kaplıcalarıyla öne çıkan ve Japonya'nın güneyinde yer alan bu şirin kasaba farklı bir yönüyle dünya gündeminde.

Dünyanın ilgisini çeken "Sıfır Atık Projesi", 2003'te uygulamaya konuldu. Çöpleri yakarak imha etme işleminden vazgeçildi. Geri dönüşümle doğaya kazandırma yoluna gidildi. Broşürler hazırlandı, kasaba halkı bilinçlendirildi.

Dağıtılan broşürlerde, evlerdeki çöplerin nasıl kategorize edileceği aşama aşama anlatıldı.

45 kategoride ayrıştırılıyor

Organik atıklar, cam ürünler, pet şişeler, gazeteler, piller, makyaj malzemeleri.

Atıklar 45 kategoride ayrıştırılıyor. En az alan kaplayacak şekilde paketleniyor.

Kamikatsu halkı paketlenen atıkları kendi imkanları ile geri dönüşüm merkezine götürüyor. İmkanı olmayanlar için ise atık toplama araçları faaliyette.

Atıklara göre evlere puan veriliyor

Getirilen atıklar, kategorilerine uygun şekilde kutulara konuluyor.

Atıkların doğru kategorilenmesi oldukça önemli çünkü buna göre uygulanan bir puanlama sistemi var. Merkeze getirilen atıkların miktarı ve kategorisine göre evlere puan veriliyor.

Geri dönüşüm merkezi, atıklar için kasaba idaresine para ödüyor. Kasaba idaresi de puanlara göre bu parayı hanelere bölüştürüyor.

Atıkların yüzde 80'i ayrıştırılıyor

Merkezde ayrıca kullanılabilecek durumda olan ikinci el ürünler için de ayrı bir alan bulunuyor.

Kıyafet ve elektronik eşya gibi ürünler burada depolanıyor, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriliyor.

Japon kasabası Kamikatsu'da şu an atıkların yüzde 80'ini ayrıştırılıyor. Hedef 2020'de sıfır atığa ulaşmak.

Haber: Fatih Oruk

Kamera: Nuri Kaan İnah

Kurgu: İbrahim Yorulmaz