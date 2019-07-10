Dünya otomotiv piyasasının önemli aktörlerden Volkswagen, 1938 yılında üretimine başlanan Beetle modelinin üretimini durdurdu.

Nazi Almanyası döneminde bir “prestij projesi” olarak sunulan Beetle, orta sınıf vatandaşın yükselen refahını sembolize etmek için kullanılmıştı.

Vokswagen 1998'de "New Beetle" adıyla modelin yeni versiyonunu piyasaya sürmüş, 2012'den itibaren ise 3. nesil modelleri üretilmeye başlanmıştı.

Şirket, 2018'in sonunda bu modelin üretimini durduracaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AP