Kış turizm merkezi Erzurum'un "sakin kent" ilan edilen Uzundere ilçesindeki şelalelerin donmasıyla 300 metre yüksekliğe ulaşan buz kütleleri, buz tırmanışı için dünyada alternatif güzergahlar arayan dağcılara eşsiz rota ve imkanlar sunarak bu alanda öne çıkan Alpler'i aratmıyor.

Her geçen yıl konuklarının ilgisi artan şehir son yıllarda ise, "sakin kent (cittaslow)" seçilen Uzundere ilçesindeki doğal güzellikleri ve alternatif kış sporları olanakları ile misafirlerini cezbediyor.

Doğal güzellikleri ile yazın da turistleri ağırlayan ilçe, son yıllarda dağlık alanlardaki şelalelerin kışın buz tuttuğu Cevizli bölgesinde buz tırmanışı yapmak isteyen dünyaca ünlü dağcılar ve ekstrem sporcularını konuk ediyor.

Alpler'e alternatif

Ülkenin çeşitli illeri dışında dünyanın farklı ülkelerinden ilçeye gelen dağcılar ve ekstrem sporcuları, 25 metreden 300 metre yüksekliğe varan çok sayıda şelalenin buz tuttuğu yörede bozulmamış doğal ortamdaki farklı rotalardan buz tırmanışı yapıyor.

Eşsiz doğal güzellikleri bulunan kentin bembeyaz örtüyle kaplı olmasına rağmen karın daha az olduğu Uzundere ilçesi sporculara buz tırmanışı yapılacak alana daha kolay ulaşım ve güvenli tırmanış imkanı veriyor.

Bu açıdan dağcılar için avantajlı olan ilçenin donan şelalelerindeki bakir buz kütleleri, buz tırmanışı için dünyada alternatif güzergahlar arayan dağcılara eşsiz rota ve imkanlar sunuyor.

Sakin kent özellikleri bakımından dağcılar açısından buz tırmanışlarının Avrupa'da en yaygın yapıldığı ve doğal güzelliği ile öne çıkan Alpler'e alternatif oluyor.

"300 metrelik yeni parkur açıldı"

Uzundere'de buz tırmanışı yapan dağcılardan Azerbaycan Dağcılık Federasyonu Başkanı İsrafil Aşurlı, "Dünyanın en yüksek dağı Everest dahil birçok tırmanış gerçekleştirdim. Burayı ilk kez gördüğünde oldukça şaşırdım. Türkiye aslında sıcak havasıyla biliniyor, buz tırmanışı yapıldığını hiç duymamıştım fakat Uzundere'de mükemmel denecek seviyede birçok buz şelalesi var" dedi.

Aşurlı, buz tırmanışı yapanların genellikle Alpler'i bildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Buz tırmanışında zorluk derecesi şelaleye göre değişim gösterir. Uzundere'de 300 metrelik yeni parkur açıldı ve bu oldukça uzun mesafe. Fransız arkadaşımız Maynadier bugün o parkuru denedi. Buz tırmanışı yapanlar genellikle Fransız veya İtalyan Alpleri'ni biliyor fakat bence burada tanıtımı yapıldığında çok önemli potansiyel var."

Dünyaca ünlü Fransız dağcı Mathieu Maynadier de Erzurum'a ilk olarak 4 sene önce buz tırmanışı için geldiğini belirtti.

"Buz tırmanışı yapmak için oldukça egzotik"

Buz tırmanışı için Erzurum'a gelmeyi sürdürdüğünü anlatan Maynadier, "15 yıldır profesyonel dağcıyım. Uzundere'de buz tırmanıcıları için büyük potansiyel var. Bölgenin orijinalliği kimsenin daha önce burada tırmanmamış olmasından geliyor. Bu sene hava biraz sıcak olduğu için biraz şanssızdık ama tırmanışlarımızı her gün farklı rotadan yaptık. Hava sıcak olduğu için tırmandığımız parkurları tekrar tırmandık" dedi.

Maynadier, Avrupa'daki Alpler'de buz tırmanışlarının yaygın yapıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Erzurum'un Alpler'e göre ilginç bir özelliği var. Bu da henüz çok fazla dağcının burada tırmanmamış olması. Bu bizim için oldukça iyi, çünkü her seferinde yeni parkurlara tırmanma olasılığı karşımıza çıkıyor ama yakın zamanda buranın da uğrak yer olacağını biliyorum. Buz tırmanışı Amerika, Kanada veya Norveç gibi ülkelerde çok yaygın ancak bu bölgeler Erzurum'a hiç benzemiyor. Orijinal deneyim yaşamak isteyenlerin Uzundere'yi görmesi gerekir. Bu bölge buz tırmanışı yapmak için oldukça egzotik, orijinal tur yapmak isteyenler burayı denemeli."

Kaynak: AA