Tuana Ekin Şahin 13 yaşında.

7. sınıf öğrencisi.

Tuana, 3 yıl önce keman eğitimi almaya başlamış.

O gün bu gündür çok sevdiği sokak hayvanlarına yardım etmek için keman çalıyor.

Keman çalarak kazandığı parayı da sokak hayvanlarına harcıyor.

Kimsesiz hayvanların gıda, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Zeytinburnu’ndaki bilgi evlerinden birine gittim, keman kursu ilanı gözüme çarptı. O an aklıma esti 'Kemana başlayacağım' diye. Ablam da çok arkamda durdu sağ olsun. Bana o gün içinde bir keman buldu. Sonra keman kursuna başladım. Sonra da bu fikir aklıma geldi. Ben de hem zaman geçirmek hem de hayvanlara yardımcı olmak istedim."

Tuana aslında kimsesiz hayvanlara yardım etmeye 3 yaşında başlamış.

"Yaklaşık 3 yaşımdan beri hayvanlara yardımcı olmayı seviyorum. Onlara mama dağıtıyordum, yemek veriyordum, seviyordum. Neredeyse her zaman evimizde en az bir tane kedi ya da köpek olmuştur sokak hayvanı, yardıma muhtaç olan."

"1 gün keman çalıp 1-2 hafta hayvanları doyurabiliyorum"

Tuana Ekin Şahin, genellikle boş zamanlarında ve hafta sonlarında kemanını alıp yola koyuluyor.

İstikamet Beyoğlu İstiklal Caddesi.

Genç kemancının sokak hayvanları için mesaisi ise, yaklaşık 2 saatlik keman dinletisinden sonra başlıyor.

"Kemanımı çıkartıp çalıyorum yaklaşık 2 saat boyunca. Ondan sonra kazandığım parayı toplayıp eve gidiyorum. Anlaştığımız fırından bayat ekmekleri alıyoruz. Sonra kilosu 1 liradan çorbalık tavuk alıyoruz. Bazen makarna alıyoruz. Lokantacı bir ağabeyimiz var, o lokantasında pişiriyor. 1-2 saat sonra hazır oluyor, biz de onu tekerlekli kovamıza doldurup gidiyoruz, besliyoruz. Kazandığım paranın tam olarak bitmesi 1-2 haftayı buluyor. O süre zarfında genellikle mama alıyorum, bazen de kedi evleri için biriktiriyorum."

"Onların dilinden anlıyormuşum gibi hissediyorum"

Tuana Ekin Şahin, hayvanlarla bu şekilde yakın olmanın ve onlara yardım etmenin çok iyi hissettirdiğini söylüyor.

"Çok güzel bir his; onların dilinden anlıyormuşum gibi hissediyorum artık. Aramda bir bağ var gibi hissediyorum."

Tuana’ya göre, kendisi gibi çok sayıda hayvansever var. Hayvanlarla arası pek de iyi olmayanlar için ise tavsiyeler veriyor Tuana.

"Ailelere bir tavsiyem var: Çocuklarını hayvanlardan çok uzak tutmamalarını istiyorum. Sevmelerine, okşamalarına, mama vermelerine izin verirlerse o çocuk kötü alışkanlıklardan uzak durabilir, büyürken hayvanları severek, hayvanlarla meşgul olarak… Büyüdüğünde de belki birçok hayvanın hayatını kurtarmış olacak bu şekilde."

Geleceğe dair 2 hedefi var

Genç yetenek, sokak hayvanlarına desteğinin her zaman süreceğini anlatıyor.

Geleceği için ise 2 hedefi var.

"Birincisi sosyal hizmetler okumak istiyorum. Çünkü benim birçok hayalim ve projem var. Onları gerçekleştirmek için sosyal hizmetler okumak istiyorum. İkincisi de kemanı ilerletip profesyonel olarak çalmak istiyorum. Yine kazandığım paranın bir kısmıyla hayvanlara destek olmaya devam edeceğim."

Haber: İlyas Umut Özacar

Görüntü: İlyas Umut Özacar, Serhan Sevin

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek