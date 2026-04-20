Dünya
BBC 20.04.2026 08:30

Mezarlıkta 50 bebek cesedi bulundu

Trinidad ve Tobago'da bir mezarlığa terk edilmiş halde en az 50 bebek ve 6 yetişkine ait ceset kalıntıları bulundu.

Mezarlıkta 50 bebek cesedi bulundu

Trinidad ve Tobago Polis Servisi (TTPS) tarafından yapılan açıklamada, cesetlerin başkent Port of Spain'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Cumuto kasabasında bulunduğu bildirildi. Yürütülen ön incelemeler, olayın "sahipsiz cesetlerin yasa dışı yollarla bertaraf edilmesi" vakası olabileceğine işaret etti.

Polis, yetişkinlere ait kalıntıların dördünün erkek, ikisinin kadın olduğunu ve beşinin üzerinde kimlik etiketleri bulunduğunu belirtti.

Ayrıca biri erkek biri kadın olmak üzere iki ceset üzerinde otopsi yapıldığına dair emarelere rastlandı.

Polis şefi: "Derinden sarsıcı bir durum"

Emniyet Genel Müdürü Allister Guevarro, keşfi "derinden sarsıcı" olarak nitelendirdi. Olayın ciddiyetle ve hassasiyetle soruşturulduğunu vurgulayan Guevarro, her cenazenin onurlu ve yasal bir şekilde muamele görmesi gerektiğini belirterek, bu görevi ihlal eden kişi veya kurumların tamamen sorumlu tutulacağını ifade etti.

Olayın, Karayipler'de en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan ülkedeki çete şiddetiyle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Olağanüstü hal uygulaması sürüyor

Ülkede artan şiddet olayları ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal uygulaması devam ediyor.

Polise geniş arama ve tutuklama yetkileri tanıyan bu karar çerçevesinde güvenlik güçleri denetimlerini artırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da suç oranları ve terörizm riskine dikkat çekerek bölgeye yönelik seyahat uyarılarını güncelledi.

Yapılan açıklamada, 2024 yılından bu yana güvenlik çabaları sayesinde şiddet suçlarında düşüş yaşansa da suçun ülke genelinde bir sorun olmaya devam ettiği hatırlatıldı.

