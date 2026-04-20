AA 20.04.2026 08:02

Filistin Sınır ve Geçiş Otoritesi: İsrail Refah Sınır Kapısı'nı kapatacağından hasta tahliyeleri duracak

Gazze'deki Filistin Sınır ve Geçiş Otoritesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nı pazartesi günü tamamen kapatacağını, bunun da hastaların yurt dışına tahliyesini durduracağını bildirdi.

Filistin Sınır ve Geçiş Otoritesi: İsrail Refah Sınır Kapısı'nı kapatacağından hasta tahliyeleri duracak

Kurumdan yapılan açıklamada, "Refah Sınır Kapısı’nın işgal güçleri tarafından kapatılması nedeniyle pazartesi günü hasta tahliye hareketi duracaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İsrail'in sınırlı ve sıkı kısıtlamalarla açık tuttuğu Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı konumundaki geçişin kapatılma gerekçesine değinilmezken, İsrail tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Daha önce de bazı dönemlerde haftalarca kapalı tutulan kapı, seyahat sırası bekleyen hasta ve yaralıların sıkıntılarını daha da artırmıştı.

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'nın 2 Şubat 2026'da kısıtlı olarak açılmasından bu yana 18 bin yaralı ve hastanın tedavi beklediği Gazze Şeridi'nden tedavi amacıyla yurt dışına yalnızca 700 yaralının çıkabildiğini bildirmişti.

Kapının yeniden açılmasından bu yana Gazze'ye dönenler, İsrail tarafından saatler süren alıkoyma ve sert sorguların da eşlik ettiği kötü muameleye maruz bırakıldıklarını, ardından Gazze'ye doğru yollarına devam etmelerine izin verildiğini aktarmıştı.

Gazze Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması İsrail
