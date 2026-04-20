Dünya
BBC 20.04.2026 08:27

Paris'te İkinci Dünya Savaşı bombası imhası için binlerce kişi tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzey banliyösünde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın etkisiz hale getirilmesi için pazar günü binlerce kişi tahliye edildi.

Geçtiğimiz ay Colombes bölgesinde bulunan mühimmat nedeniyle, bölge sakinlerine pazar günü yerel saatle 07.00'ye kadar evlerini terk etmeleri talimatı verildi. Polisin yürüttüğü operasyon kapsamında, bombanın bulunduğu noktanın 450 metre yarıçapındaki alanda ikamet edenlerin tahliyesi sağlandı.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, düzeneğin fünyesini çıkarma girişimi başarısız olunca yetkililer tarihi mühimmatı kontrollü bir patlamayla yerinde imha etti. Hauts-de-Seine Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonun başarıyla tamamlandığı ve tahliye kararının akşam saatlerinde kaldırıldığı bildirildi.

İnşaat çalışması sırasında bulundu

Söz konusu bomba, 10 Nisan'da Rue des Champarons'daki bir inşaat çalışması sırasında tespit edildi. Yetkililer bölgede güvenlik önlemi alarak mühimmatın üzerini kumla kapattı ve imha süreci için hazırlıklara başladı.

Operasyon öncesinde açıklama yapan yerel yetkili Alexandre Brugère, işlemin riskli olduğunu ve yüksek düzeyde hazırlık gerektirdiğini belirtti. Tahliye bölgesini denetlemek için yaklaşık 800 polis memuru görevlendirildi. Bombanın konumundan itibaren bir kilometrelik mesafeyi kapsayan daha geniş bir alanda ise vatandaşların dışarı çıkması kısıtlanırken, evlerinde kalmalarına izin verildi.

Bölge sakinlerine acil durum uyarıları gönderilerek operasyon tamamlanana kadar evlerine dönmelerine izin verilmeyeceği hatırlatıldı. Tahliye edilen vatandaşlar için resepsiyon merkezleri kurulurken, tıbbi yardıma ihtiyaç duyan hassas durumdaki sakinlere de destek sağlandı.

Kontrollü patlama gerçekleştirildi

Emniyet yetkilileri, bomba imha uzmanlarının kontrollü patlatma işlemini pazar günü saat 15.20'de gerçekleştirdiğini duyurdu. Güvenlik çemberi ve tahliye emri saat 16.00 sularında sona erdi.

Avrupa genelinde, savaşın üzerinden 80 yılı aşkın süre geçmesine rağmen patlamamış mühimmatlara sıklıkla rastlanıyor. Özellikle yeni bina temelleri kazılırken şehir merkezlerinde bulunan bu düzenekler, yoğun nüfus nedeniyle ciddi risk oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl Paris'teki Gare du Nord yakınlarında da demir yolu işçileri tarafından 500 kilogram ağırlığında bir bomba bulunmuş ve uzmanlarca etkisiz hale getirilmişti.

