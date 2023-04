Enkazdan çıkarılan DSİ personeli Aktaş çalışmalara katıldı

"Gördüğüm korku, ürperti her yerde enkaz her yerde bağırış her yerde imdat sesleri. Bütün enkazlarda hemen hemen sesler geliyordu."

Bu sözler Adıyaman'da enkaz altında kalan Serkan Ünal Aktaş'tan.

Devlet Su İşleri'nde topoğraf olarak görev yapan Serkan Ünal Aktaş Diyarbakır'da 1 hafta tedavi gördü. Döndüğünde gördüğü manzara ise ona yeniden ayağa kalkmak için güç verdi.

O günden beri enkaz kaldırma çalışmalarında görev alan Akdaş, "Ya buraya gelmek benim için çok zordu. Ama şunun bilincindeydim bir yerden başlamam gerekiyordu. Hepimiz bir şekilde en azından şurada yaraları sarmak için enkazları kaldıralım, bir yerden başlayalım. Adıyamanlılar olarak herkes bu acıyı yaşadı. Tüm ülke yaşadı ama dediğim gibi tekrardan küllerimizden doğmamız gerektiğini düşünüyorum ben, Anka kuşu misali tekrardan doğmak için enkazları kaldırmamız gerekiyor bizim" dedi.

"Kirişten kopan parçalar benim alnımın ortasında yarık oluşturdu. Kapıya yöneldiğim zaman duvarın üzerime geldiğini gördüm, hiçbir şey yapamadım. Duvar üzerime yıkıldı."

"Çorbada bir tuzumuz da bizim olsun"

Ailesini Antalya Alanya'ya yerleştiren Aktaş'ın önceliğinin Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılmasına destek olmak olduğunu belirterek, "İlk önceliğim burayı kalkındırmak. Kendi işimi yapmak. Bir şekilde Adıyaman'ı yeniden toparlamak için elimden ne geliyorsa taşın altına elimi koymak. Hani derler ya bizim burada çorbada bir tuzumuz da bizim olsun" dedi.

Devlet Su İşleri ekipleri, arama kurtarma çalışmalarında iş makineleriyle görev aldı.

Şimdi ise enkaz kaldırma çalışmalarındaki ana aktörlerden.