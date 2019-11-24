Afyonkarahisar'da öğretmenlik yapan Ahmet Toksal, 2008 yılında meydana gelen trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdi. Tekerlekli sandalyeyle derse giden Toksal, buna rağmen öğrencilerini bırakmadı.

Azmi ile görenleri şaşırtan Toksal, "Şu anda hayatımı tekerlekli sandalye ile idame ettiriyorum. Görevime de döndüm, öğretmenliğe devam ediyorum" dedi.

TOKİ Mevlana Ortaokulunda İngilizce derslerine giren Toksal, yaşadıklarına rağmen 11 yıldır öğretmenlik mesleğini sürdürüyor.

Toksal, "Hepimizin bildiği gibi öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Özveri isteyen bir meslek. Gerekirse daha öncesinden çalışmalar yapıyorsunuz, hazırlıklar yapıyorsunuz; evinizde olsun, dışarıda olsun... Güzel bir meslek, çok severek yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Akülü sandalye ile okula gidip gelen Ahmet Toksal, öğrencilerin yardımıyla dersliklere girerek eğitim veriyor.

Haber: TRT Haber