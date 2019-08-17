Edirne'nin Enez ilçesi tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü...

Dalyan bölgesi de, göçmen kuşlar yanında mavi yengeçlere de ev sahipliği yapıyor. Yengeçler, özel olarak hazırlanan kafeslerle avlanıyor.

Yıllardır Avrupa'ya ihraç edilen mavi yengeçler, artık Ege ve Akdeniz'deki turizm merkezlerine de satılıyor. Dağıtım, bölgedeki balıkçı kooperatifince yapılıyor.

Turistler de Enez yengecinin lezzetini beğeniyor.

Enez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Pınarcı, "8 liradan alıyoruz. 9, 10 liraya satıyoruz. Balıkçımız evine ekmeğini götürüyor" dedi.

Mavi yengeç sezonu, sonbahara kadar sürüyor. Av yasağı nedeniyle yazın denize açılamayan balıkçılar, yengeç tutuyor.

Anavatanı Kuzey Amerika olan mavi yengeçler, 50 yıl önce Enez bölgesine getirilerek çoğaltıldı.

Haber: Necdet Uybaş