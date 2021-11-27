Recep Torun, 2007 yılında yeni görev yeri olan Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na giderken, otomobiliyle Malatya'da kaza geçirdi. Kazanın ardından kafatası kırıldı ve kalbi durdu. Torun, kaza anını şöyle anlatıyor:

"Takla attığım sırada oradan geçen bir yolcu otobüsü içerisinde bulunanlar kaza yaptığımızı görüyorlar. Yolculardan bir tanesi aracımın plakasından beni tanıyor ve asker olduğumu söylüyor. O sırada yoldan geçen boş bir ambulansla hastaneye götürmüşler. Kaldırıldığım hastanede 11 gün yoğun bakımda kaldım. Eşim yanıma gelerek elimden tuttuğu esnada uyandım. Kafatasımda 15 santimetrelik kırık meydana gelmişti."





"Güvercinlerle ilgilenince bütün yorgunluğumun geçtiğini hissettim"



Torun, kazadan sonra memleketi Kırıkkale'ye geldiğini ve 1,5 yıl Ankara'da tedavisinin devam ettiğini söyledi

"Tedavim bitince doğup büyüdüğüm yer olan Keskin ilçesine geldim. Daha önce de güvercin besliyordum. Kazadan sonra güvercinlerle yeniden ilgilenmeye başladım. Bu esnada malulen emekli oldum. Güvercinlerle ilgilenince bütün yorgunluğumun geçtiğini hissettim. Gerçekten güvercinlerle ilgilenirken insan stresten uzaklaşıyor. Sanki hayat duruyor. Hayatımı güvercinlere bakarak devam ettiriyorum. Sabah kalkıyorum, onların yemini suyunu veriyorum. Zamanımı güvercinlerle geçiriyorum."