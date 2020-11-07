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Eliyle sokak köpeğine su içirdi
Malatya merkezde bulunan Soykan Parkında yüreklere su serpen bir olay yaşandı. Bir vatandaş, susadığını anladığı sokak köpeğine eliyle su içirdi.
Golden cinsi sokak köpeği, Malatya’da herkesçe seviliyor.
Soykan Meydanı'nda dolaşan köpeğe bir vatandaş eliyle su içirdi.
Vatandaşın sokak köpeğine olan merhameti ve hayvana karşı olan sevgisi, bir vatandaş tarafından amatör kamerayla kaydedildi.
Sokak köpeği, yine geçtiğimiz yıllarda bir trafik polisinin de ellerinden su içtiği görüntüleri ile sosyal medyada çok sayıda beğeni toplamıştı.
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