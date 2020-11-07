Golden cinsi sokak köpeği, Malatya’da herkesçe seviliyor.

Soykan Meydanı'nda dolaşan köpeğe bir vatandaş eliyle su içirdi.

Vatandaşın sokak köpeğine olan merhameti ve hayvana karşı olan sevgisi, bir vatandaş tarafından amatör kamerayla kaydedildi.

Sokak köpeği, yine geçtiğimiz yıllarda bir trafik polisinin de ellerinden su içtiği görüntüleri ile sosyal medyada çok sayıda beğeni toplamıştı.