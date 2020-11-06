Kısıtlama zamanında sahillerde, meydanlarda ve ormanlık alanlarda görmeye sıklıkla alıştığımız Atlı Jandarma Birlikleri, Jandarma Teşkilatının Kuruluşundan itibaren görevini titizlikle yerine getiriyor.

Motorlu araçların çoğalmasıyla birlikte 1970'li yılların başında kullanılmasına son verilmiş olsa da ilerleyen yıllarda bu birliğin kurulmasına yeniden ihtiyaç duyuldu.

[Jandarma Genel Komutanlığı ]

Pandemi süresi boyunca birçok illerde karşılaştığımız Atlı Jandarma Birlikleri, İlk olarak 1998 yılında Ankara’da takım seviyesinde hizmet vermeye başladı.

2003 yılından itibaren de Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında Atlı Jandarma Birlikleri olarak görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

[Jandarma Genel Komutanlığı ]

İllerde görevlendirilen personeller önce Nevşehir JAKEM’de eğitim alıyor

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın JAKEM faaliyetlerini şöyle anlatıyor:

“Jandarma Genel Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında huzur ve güvenliğin sağlanması için Emniyet ve asayiş hizmetleri ile terörle mücadele harekâtına katkı sağlamak amacıyla görev yapan görev köpeği ve kullanıcılarının eğitimleri ve binicilerin ve atların eğitimleri JAKEM Komutanlığı’nda yapılmaktadır.”

“Doğal hayatın ve çevrenin korunmasını sağlamak, toplumsal olaylara müdahale etmek ve tarihi binicilik kültürümüzü canlı tutmak amacıyla 2003 yılında Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda Atlı jandarma birlikleri olarak göreve başlamıştır.”

[Jandarma Genel Komutanlığı ]

Birçok alanda görev alıyorlar

Atlı Jandarma Birlikleri, araçların çıkmasının mümkün olmadığı ve yaya gücünün yetmediği alanlarda attıkları devriyelerle kaçak kazıların ve tarihi eser kaçakçılığın önüne geçiyorlar.

Özellikle ormanlık bölgelerde görevlendirilen ekipler, orman yangınlarının önlenmesi çevre ve doğal hayatın korunması ve kaçakçılıkla mücadelede önemli rol oynuyorlar.

[Jandarma Genel Komutanlığı ]

Devriyelerde 3 madde: Maske, mesafe, hijyen

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya Bölgesi’nde görevli personel yalnızca pandemi süreciyle alakalı uyarılarda bulunmuyor.

Birlikler, attıkları devriyelerle kaçak kazıların ve tarihi eser kaçakçılığının da önüne geçiyor.

Kıdemli Çavuş Atlı Jandarma Tim Astsubayı Banu Sancar, “Tarihi güzellikleri ile dolu Kapadokya bölgemizde yapmış olduğumuz devriyeler esnasında halkın yoğun ilgisinin olduğunu görüyoruz. Devriyeler sayesinde Emniyet ve asayiş ile halkın huzur ve güvenliğini sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz devriyelerde halka gerekli olarak pandemi dolayısıyla maske takmaları, sosyal mesafe kuralları ve hijyen hakkında bilgi veriyoruz ve uyarıyoruz” diyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

“Atları çok sevdiğim için JAKEM’e başvurdum “

Astsubay Sancar Atlı Jandarma’daki öyküsünü şöyle anlatıyor:

“Atları sevdiğim için bu işe başladım ve gönüllü olarak bu işi yapmaktan mutluluk duyuyorum. Atlı Jandarma’da çalışan bir kadın astsubay olarak bu mesleği başka kadınların da rahatlıkla tavsiye ediyorum ve eğer atları da seviyorsanız bu işi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz”

[Fotoğraf: TRT Haber]

Sabah ilk iş ‘Tımar’

Eğitim başlamadan önceatın herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığına bakılıyor.

Tımar faaliyeti ve nallar kontrol edildikten sonra göreve gidecek atlar aynı kuşam malzemesi ile kapatılarak binişe hazır hale getiriliyor.

“Sabah ilk işimiz ata tımar yapmakla başlıyor gerekli temizliği ve bakımı yaptıktan sonra binişe geçiyoruz. Binişlerden sonra bakımımız ve tımarımız devam ediyor. Binişten sonra atlara gereken bakım ve özeni gösteriyoruz. Ve bu sayede biz de onlardan verim alıyoruz”

[Jandarma Genel Komutanlığı ]

Atlar ve çocuklar arasında güzel bağlar oluşuyor

Göreve gittikleri illerde halkın yoğun ilgisiyle karşılanan ekipler, çocuklarla da güzel bağlar kuruyor.

“Atlı Jandarma ekibi olarak yapmış olduğumuz devriyeler de insanların ve çocukların atlara karşı yaklaşımı hep güler yüzlü ve daha sıcakkanlı oluyor. Bu sayede vatandaşlarla daha iyi bir ilişki içerisindeyiz”

[Jandarma Genel Komutanlığı ]

Atlar karşılaşacakları tüm engellere eğitimlerle hazır hale getiriliyor

“Atlar, yaradılışı gereği ürkek bir hayvan olduğu için, icra edilen görevler esnasında sıkça karşılaşabilecekleri ses, ışık, duman, su, tünel vb. engellere karşı duyarsızlaştırmak maksadıyla sosyalizasyon eğitimi kapsamında asayiş eğitimi de verilmektedir. Atlarımızın bizlere karşı güven duygusunun da gelişmesini hedeflemekteyiz.”

[Jandarma Genel Komutanlığı ]

Tim, 35 haftalık eğitim sonunda asayiş görevlerine hazır

Atlı Jandarma Birimi, görev yaptığı bölgelerde asayiş ve emniyetin sağlanmasının yanı sıra virüsle mücadelede önemli rol oynuyor.

At Eğitim ve Kurs Bölük Komutanı Yüzbaşı Volkan Özcan, illere geçici görevle gönderilen personel ve atların eğitimlerinin sadece Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde verildiği söyledi:

“Jandarma biriminde görev yapan subay astsubay ve uzman Jandarma binicilerimize 35 hafta süreyle eğitim vermekteyiz bu eğitimler neticesinde asayiş görevlerini hazır hale getirmektedirler.

“Bünyesinde Atlı Jandarma olan tüm illerimizin eğitimleri Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde eğitilmektedir. Bu eğitim sonucunda turizm bölgelerine görevlendirilir. Atlı Jandarma birimlerimiz turizmin yoğun olduğu Antalya İzmir Çanakkale Muğla Van Balıkesir İstanbul gibi illerde görevlendirilir.

Ayrıca, Atlı jandarma birimlerimiz Çanakkale Van ve İstanbul Antalya dört mevsim görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra diğer illerde geçici olarak görevlendirmelere giderler.”

[Jandarma Genel Komutanlığı ]

“Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz”

“Turizm bölgelerinde yaptığımız devriyelerin tamamında halkın yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Tarihten gelen kültürel mirasımızı yaşadığımızdan dolayı bizlerle fotoğraf çektirme konusunda büyük merak duyuyorlar.”

[Jandarma Genel Komutanlığı ]