Kimi zaman bir dağın zirvesinde, kimi zamansa karanlık mağaraların içinde...

Gece, gündüz onlar için fark etmiyor. Onlar, son dönemde sıkça kullanılan isimleriyle, "PÖH" yani Polis Özel Harekat timleri. TRT Haber, 2 bin 200 metre yükseklikte, Hakkari ile Çukurca arasında bulunan üs bölgesindeki polislere eşlik etti.

PÖH'ler terör örgütlerinin kış yapılanmasının engellenmesine yönelik operasyon için sürekli tetikte bekliyor. Detaylı bir hazırlığın ardından, araçlarına biniyorlar ve operasyon başlıyor.

Timler, her türlü arazi koşulunda, terörle mücadeleden ödün vermiyor. Operasyonda örgütün kullandığı mağara ve sığınaklar, kış yapılanmasında kullanılmaması için tek tek saptanıyor ve imha ediliyor. Ayrıca, operasyonlar sırasında saha teknolojisinden de faydalanılıyor.

Üstün teknoloji ürünü silahların yanı sıra, mini insansız hava araçları terörle mücadelede önemli yer tutuyor.

Haber: Fatih Erener

Kamera: Hayrettin Kavi