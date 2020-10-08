Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da DEAŞ ve HTŞ terör örgütlerine yönelik operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da 15 ilçede DEAŞ ve HTŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerinde bulunmuş 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve HTŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 15 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Etiketler: terör operasyonu son dakika DEAŞSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 03:01
Sıradaki Haber
Lübnan'daki Türk askerinin görev süresi uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz