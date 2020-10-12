Göklerin "Çelik Şahinleri" F-16 pilotları...

Türk Hava Kuvvetlerine adım atan her teğmenin hayali, bu görevi üstlenebilmek. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler ise zorlu testlere tabi tutuluyor.

Onlar, Türkiye'nin gökyüzündeki emniyetinin teminatı F-16 pilot adayları. Her birinin yolu Eskişehir'deki Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezinden geçiyor. Buradaki testleri başarıyla geçen pilot adayları hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

Merkez, dünyanın sayılı eğitim merkezlerinden biri. Bugüne kadar 18 ülkeden toplam 2 binin üzerinde pilota eğitim verildi.

"Aletlere güvenin"

Pilot adayları, dünyanın en iyi pilotları arasına adını yazdırmak için zorlu bir test ve eğitim aşamasından geçiyor.

Testlerden birinde pilot adayları yüksek irtifada karşılaşabilecekleri alçak basınç durumunu tatbik ediyor. Bu duruma göre ya irtifa düşürüyorlar ya da oksijen maskelerini kullanıyorlar.

Testlerden biri de uçucu vertigosu eğitimleri. Bu bölümün parolası "aletlere güvenin". Pilotlar, fizyolojik olarak karşılaştıkları durumlar neticesinde yanılsamalar yaşayabiliyor. Bu durumun yönlerine ve hareket kabiliyetlerine yansımaması için cihazlardan yararlanması gerekiyor.

Testler en kötü senaryoya göre hazırlanıyor

Eğitimin en çetin bölümü... Pilot adaylarına, ani manevralarda karşılaşacakları yüksek seviyede basınç uygulanıyor. Bazı adaylar basınca dayanamıyor, süreç bayılmaya kadar uzanabiliyor.

Testler en kötü senaryoya göre hazırlanıyor. Uçağın düşme durumuna karşı pilotlardan atlama sandalyesini kullanmaları isteniyor.

Bütün test aşamalarını başarıyla geçenler, F-16 pilotu olmak için önemli bir adım atıyor.