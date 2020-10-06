SİHA'ların "Milli Gözü"nde seri üretim müjdesi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli SİHA'larda kullanılacak "Milli Göz" olarak anılan HD gece/gündüz kamera sistemi CATS'in seri üretimine geçildiğini duyurdu.
Demir açıklamasını Twitter hesabından yaptı. "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor" diyen Demir, "SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler" ifadesini kullandı.
Demir, ASELSAN'ın CATS kameraların bir üst modelini geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.
Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedef Tespit Sistemi (CATS) HD gece/gündüz kamerası, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Anka-S Projesi kapsamında yerli teknoloji imkanları en üst düzeyde kullanılarak ASELSAN tarafından geliştirildi.
Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 6, 2020
SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler.@aselsan’da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz. pic.twitter.com/ZKiO4zYVN9
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