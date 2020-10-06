Demir açıklamasını Twitter hesabından yaptı. "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor" diyen Demir, "SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler" ifadesini kullandı.





Demir, ASELSAN'ın CATS kameraların bir üst modelini geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedef Tespit Sistemi (CATS) HD gece/gündüz kamerası, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Anka-S Projesi kapsamında yerli teknoloji imkanları en üst düzeyde kullanılarak ASELSAN tarafından geliştirildi.