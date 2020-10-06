Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Nobel Fizik Ödülü, Roger Penrose ile Reinhard Genzel ve Andrea Ghez'e verildi.
Nobel Komitesi, fizik alanında ödül alan isimleri açıkladı.
Roger Penrose ile Reinhard Genzel ve Andrea Ghez, çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz
Etiketler: son dakika nobel ödülleri 2020 nobel fizik ödülüSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 13:39
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