Eğlencelerle dolu 'Gölpark Fest' başlıyor

Bilecik Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Pelitözü Göleti'nde düzenlenecek festivale, pek çok kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütü katılım sağlayacak.

Balık salımıyla 5 Temmuz Cuma günü saat 15.30'da başlayacak organizasyonda spor, çocuk ve yetişkin yarışmaları, yürüyüşler, gösteriler, yöresel ürün tanıtımları, konserler, açık hava sinema gösterimleri ile karavan fuarı yapılacak.

Festival, 7 Temmuz Pazar günü ödül töreniyle son bulacak.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, festival öncesi açıklama yaptı.

Bilecik halkının eğlenceye doyacağını söyleyen Aygöl, "Festival programında yer alan; konserler, mini tiyatrolar, çocuk eğlenceleri, çeşitli gösterileriler ve çeşitli atölyeler oldukça ilgi çekici. Ayrıca yöresel ürünlerin sergileneceği ve satılacağı stantlar da festivale renk katacak. Doğayla iç içe bir ortamda keyifli vakit geçirmek isteyenler için Gölpark Fest'in harika bir seçenek olarak bölgeden birçok ziyaretçi bekleniyor" dedi.

Eskişehir, Antalya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Ankara gibi çeşitli şehirlerden ziyaretçilerin yerlerini ayırttığı festivalde 85 araç kapasiteli karavan alanı ve kamp çadır alanı da bulunuyor.

Vali Aygöl, "5-6-7 Temmuz tarihlerinde Bilecik'in gözde cazibe merkezi olan Pelitözü Gölpark'ta düzenlenecek olan yaz festivaline herkesi bekliyoruz" sözleriyle vatandaşları davet etti.

Bakan Yumaklı da katılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da Gölpark Fest'e katılması bekleniyor. Gölete balık salımı gerçekleştirecek olan Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Millet Ormanı açılışını yapacak.