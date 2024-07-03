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Yaşam
AA 03.07.2024 19:53

Polis memurunun bayrak hassasiyeti takdir topladı

Konya'da görev yapan bir polis memuru düşen Türk bayrağı görünce hemen geri döndü ve bayrağı kaldırdı. Polis memurunun öperek bayrağı yerine astığı anlar büyük beğeni topladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşılan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, polis memurunun bir otelden çıkarken kapıda asılı Türk bayrağının yere düştüğü görülüyor.

Daha sonra polis memuru bayrağın düştüğünü fark ederek giriş kapısına yöneliyor ve bayrağı yerden alıp 3 defa öptükten sonra görevliye vererek tekrar yerine asılmasını sağlıyor.

Emniyet müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşkilatımızın şanlı bayrağımıza olan hassasiyetini bir kez daha gösteren mesai arkadaşımıza Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz" denildi.

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Polis memurunun bayrak hassasiyeti takdir topladı
Polis memurunun bayrak hassasiyeti takdir topladı
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