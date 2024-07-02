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Yaşam
TRT Haber 02.07.2024 12:05

Kur'an kurslarına giden çocuklar camileri şenlendirdi

Okulların yaz tatiline girmesinin ardından başlayan yaz Kur'an kurslarının ilk gününde Van'da cami ve kurslar çocuk sesleriyle şenlendi. Pamuk şeker yiyen çocuklar, Nasrettin Hoca ile oyunlar oynadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da okulların tatil olmasıyla beraber başlayan yaz Kur´an kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Minik çocukların İslam dinini ve Kur´an-ı Kerim´i öğrenmeleri için gittikleri camiler adeta şenlendi.

Tuşba Kebir Camii'nde de çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kur'an kursuna yazılan 320 öğrenci Nasrettin Hoca ile oyunlar oynayarak keyifli zamanlar geçirdi.

Pasta kesimi ile başlayan kurslarda çocuklara cami marketten ise çeşitli ikramlıklar verildi.

Öğrenciler kurslarda Kur´an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, temel dini bilgiler ve güzel ahlak gibi konularda eğitim alıyor.

16 Ağustos tarihine kadar sürecek eğitimlerde çocuklara özel sosyal aktiviteler düzenlenecek.

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Kur'an kurslarına giden çocuklar camileri şenlendirdi
Kur'an kurslarına giden çocuklar camileri şenlendirdi
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