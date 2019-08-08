Kaktüsler, rengarenk çiçekler ve çeşit çeşit süs bitkileri...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Süs Bitkileri ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Seralarda süs bitkileri, kesme çiçek ve fidan üretimi yapılacak.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 750 dönüm üzerinde 30'a yakın sera kurulacağını söyledi.

"Her bir serada yaklaşık 50 kişi istihdam edilecek. Bu seraların ilçe ekonomisine katkısı yıllık yaklaşık 120 milyon liraya ulaşacak."

Gelecek yıl üretime başlayacak bölgede, ilk etapta bin 500 kişiye istihdam sağlanacak.

Haber: Abdulkadir Aydınışık