Türkiye'de pek çok ilkin öncüsü olan TRT, bir ilke daha imza attı.

Çalışanlarını sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla paylaşımlı bisiklet projesini hayata geçirdi. "Sağlıklı Yaşama Pedal Çevir" ana fikriyle başlayan projede çalışanlar, yerleşke içerisinde bisiklet kullanabilecek.

Bisiklet federasyonu iş birliği ile hayata geçirilen proje kapsamında TRT yerleşkesi içinde 7 istasyon kuruldu.

Proje kapsamında 200 bisiklet çalışanların kullanımına sunulacak. İstasyondan bisikletleri alan personel, gitmek istediği yere en yakın istasyona bisikleti park edebilecek.

Projenin tanıtımında çalışanlarla birlikte bisiklet parkurunu tamamlayan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Kurum genelinde müsait olduğunca hareketli olmanızı istiyoruz. Sizlerin aktif olması gerekiyor. Bu zihnimiz için de geçerli, sağlığımız için de" dedi.

Proje ile bisiklet kullanımına ve sağlıklı yaşama dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Haber: Rasim Kılıç

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu, Tahsin Özkan, Nurullah Soran