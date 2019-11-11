Düzce, 20 yıl önce merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999, daha sonra da 12 Kasım 1999 depremiyle sarsıldı.

[Fotoğraf: AA]

1999'da benzerine az rastlanır şekilde 3 ayda 2 büyük deprem yaşanan Düzce'de 980 kişi hayatını kaybetti, konutların yüzde 82'si, iş yerlerinin yüzde 87'si hasar gördü.

[Fotoğraf: AA]

Kentte, aradan geçen 20 yılda aynı acıların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı. Birinci derece deprem bölgesi olan ve fay hattı üzerinde yer alan Düzce'de, vatandaşlara deprem bilinci eğitimleri verildi.

[Fotoğraf: AA]

Kentte, yüksek kat kriterleri belirlenerek yeni yapılanmanın bu şartlara uygun yapılması için titiz çalışmalar yürütüldü. Modern ve sağlam yapıların sağlamlığıyla can güvenliğini sağlayan kent, teşvik yasasıyla birçok yatırım alarak ekonomik anlamda da gelişti.

[Fotoğraf: AA]

Kriz yönetiminden risk yönetimine

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 20 yıl önce meydana gelen depremde kentte büyük kayıplar yaşandığını söyleyerek, "Felaketler olmadan bunları önleme adına neler yapılmalı, vatandaşlarımız nasıl bilinçlendirilmeli? Ülke genelinde olduğu gibi bununla ilgili çalışmalara Düzce'de de ağırlık veriliyor. Deprem öncesinde yapılacak bir liralık harcama, deprem sonrasındaki 7 liralık harcamayı önlüyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Dağlı, 2014'te Türkiye Afet Müdahale Planı'na geçildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkemiz 26 sektörde 26 hizmet grubu oluşturmak suretiyle kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektörü ve vatandaşlarımızı kapsayan bir planı devreye soktu. İlimiz de her yönüyle buna hazır durumda. Bunu 17 ve 18 Temmuz'da ilimizde meydana gelen sel felaketinde birebir uyguladık. Türkiye Afet Müdahale Planı dediğimiz, afet olduğu zaman hemen tüm kurumların ve kuruluşların aynı anda faaliyete geçip çalışmaya başlaması demek. Bunu işlettik ve ülkemizde bundan sonra da bu şekilde işletilecek."

[Fotoğraf: AA]

Kat yükseklikleri azaltılıyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de depremden sonraki süreçte kentte yapılaşma konusunda sıkı tedbirler alındığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Kat yüksekliğine sınırlama getirdiklerini anlatan Özlü, şunları söyledi:

"Özellikle yüksek yapılaşmaya, dikey yapılaşmaya karşı sıkı tedbir uyguluyoruz. Deprem sonrasında Düzce'deki yapı stoku tamamen deprem yönetmeliğine uygun yapılıyor. Bundan sonraki süreçte de dayanıksız yapıları, hatta belediyemizin daha önce yıkım kararı aldığı yapıları yıkacağız. Düzce bundan sonraki süreçte ağırlıklı olarak zemin artı 3, maksimum zemin artı 4 şeklinde bir yapılaşmaya gidecek. Bu konuda çok kararlıyız."

Kaynak: AA