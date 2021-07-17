İnsanoğlu, mağara duvarlarına çizdiği resimlerle hislerini, deneyimlerini ve hayatındaki önemli kesitleri anlattı. İnsanlık tarihinde iletişimin de atası olarak kabul edilen çizimlerden biri de Göbeklitepe’deki figürler… Atalarımız Göbeklitepe’deki anıtlara çizdikleri sembollerle, geleceğin emoji kullanıcılarına adeta “biz buradaydık” demişler.

Şimdiyse tıpkı binlerce yıl önce olduğu gibi sembollerle duygularımızı daha rahat ifade ediyor hatta yalnızca emoji kullanarak anlaşabiliyoruz.

Yapılan araştırmalara göre ilk emojinin 1635’de Slovakyalı bir avukatın, hukuk dosyasının içerisine gülen yüz emojisi çizmesiyle kullanıldığı kabul ediliyor.

Tarihe baktığımızda; emojilerin, yüzyıllar öncesinden genlerimize işlemiş bir iletişim dili olduğunu görmememiz imkansız.

İletişimde vazgeçilmez hale gelen emojiler; marka analizleri, sosyolojik araştırmalar(mutlu ülke, depresif şehir) ve akademik çalışmalara bile konu oldu.

Çağ dijitalleştikçe, insanoğlu çizdikleri figürleri de cihazlara taşıdı. Cihazlar geliştikçe emojiler de gelişti.

Minik bir çizimle başlayan yolculuk, hareketli stickerların sohbet konusu olmasına kadar ilerledi.

Hatta artık bir emoji günü bile var.

17 Temmuz 'Dünya Emoji Günü'nüz kutlu olsun.