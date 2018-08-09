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Düğünde 9 katlı çiğ köfte kestiler

Gaziantep'te dünyaevine giren genç çift, düğünde pasta yerine alkış ve zılgıtlar eşliğinde 9 katlı çiğ köfte kesti.

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Düğünde 9 katlı çiğ köfte kestiler

Gaziantep'te evlenen Şeyma-Yusuf Baydar çifti, düğünde davetlilere yaş pasta yerine 9 katlı çiğ köfte ikram etti.

Çift, otelde düzenlenen düğünlerinde mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

Nikah kıyıldıktan sonra salona düğün pastası yerine 9 katlı çiğ köfte getirildi.

Genç çift, üzeri toz fıstık, ceviz, badem, salatalık, limon ve marulla süslenmiş çiğ köfteyi davetlilerin alkış ve zılgıtları eşliğinde keserek birbirlerine ikram etti.

Kesilen çiğ köfte daha sonra davetlilere dağıtıldı.

Damadın babası Namık Baydar, çiğ köfte üreticisi olduklarını söyledi.

Güzel bir anı bırakmak istediklerini söyleyen Baydar, "Çiğ köfteci olduğumuz için düğünümüzde böyle bir şey yaptık. Tüm davetliler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Güzel bir anı oldu ve güzel tepkiler aldık" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: yaş pasta, Nikah, genç çift, Gaziantep, düğün, damat, çiğ köfte
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