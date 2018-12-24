Almanya'nın Stuttgart şehrinde 3 çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan down sendromlu Arzu Gulen, ablalarının evlenmesinin ardından sürekli evlenip gelinlik giyme ve anne olma hayali kurmaya başladı.

Kızının düğün yapıp gelinlik giyme hayalini sürekli dile getirmesi üzerine anne Necla Gulen, kızı ve yakınlarıyla memleketleri Samsun'un İlkadım ilçesine gelerek temsili bir düğün organize etti.

Kendisi için hazırlanan düğün pastasını keserek tadına bakan Arzu ile katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi.

Arzu'ya çeşitli hediyeler de verildi

Anne Necla Gulen, kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Down sendromlu kızlarına gelinlik giydirerek temsili olarak damatsız düğün yaptıklarını ve bütün yakınlarını davet ettiklerini anlatan Gulen, "Kızım için bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hem doğum gününü bahane ettik hem de gelinlik giyip düğün yapma hayalini gerçekleştirdik. Çok istiyordu böyle bir düğününün olmasını. Dün akşam da kına gecemiz vardı. Çok güzel oldu" dedi.

Arzu Gulen de çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Almanya'da da kutlama yaptık, şimdi burada yapıyoruz. Çok mutluyum. Gelinlik giymek istiyordum. Çok heyecanlıyım. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA