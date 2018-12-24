Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri bir araya gelerek, Domaniç-İnegöl karayolunda bulunan sokak köpeklerine mama götürdü.

Organizasyonu yapan Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümü öğretmeni Uğur Kalyoncu, öğrencileriyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Haftanın en az 3 günü buraya öğretmenlerle ekmek, makarna, et ve kemik parçaları götürdüklerini belirten Kalyoncu, daha sonra öğrencilerin de kendilerine katıldığını anlattı.

"Hayvanlara merhametle yaklaşalım"

Kalyoncu, ilçeye yakın bir mevkide besledikleri sağlık durumu kötü olan 2 köpeğin destek alınca toparlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Okul sadece meslek, matematik, fizik, kimya öğrenilen yer değildir. Biz burada farklı şeyleri de öğretmenin peşindeyiz. Her akşam haberlerde insanların hayvanlara şiddetini izliyoruz. Hayvanlara merhametle yaklaşalım. İnsanlar korkuyor köpeklerden, saygı duyuyorum. Sürekli gelip gidiyoruz biz buraya, hiç köpek saldırmadı. Burada insanlar arabalarıyla gelip köpekleri besliyor."

Öğrenci Kerem Karaman da, "Öğretmenlerimiz daha önce sürekli geliyorlarmış. Bunu öğrenince birlikte gelmeye karar verdik. Çok güzel oldu bizim için, insanların köpeklere ve hayvanlara merhametli olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: AA