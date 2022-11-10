Trafik, büyük kentlerin en önemli sorunu. Araçların, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkileri de biliniyor. Bisiklet kullanımı, bu zararı aza indiriyor.

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, "Çevre kirliliği ve gürültüyü azaltmak ve en önemlisi de gelecek nesiller için torunlarımız için onların torunları için yaşanabilir bir dünya için daha az karbon ayak izi bırakabilmek. İşte bunun için belki her gün ağaç dikemeyiz ama her gün bu havayı daha az karbon salarak kurtarabiliriz, koruyabiliriz. Bunun için çok önemli bence" diyor.

Bisikleti tercih edenler artıyor

Türkiye'de düzenli bisiklet kullananların sayısı 2 buçuk milyona yaklaştı. Aile hekimi Kerem Giray Dursun, onlardan biri. 7 yıldır işine her gün bisikletle gidiyor.

Dursun, bisikletle her gün spor yapabildiğini ifade ederek, "En basitinden ben günde 25 dakika sabah işe bisikletle gidiyorum. akşam da 25 dakika bisikletle döndüğüm için bir efor sarf etmiş oluyorum. Hem de güne zinde başlıyorum, spor yaparak başlıyorum. Günü spor yaparak bitiriyorum. Mükemmel bir araç" şeklinde konuştu.

Bisiklet tutkunu okul müdürü

Okul Müdürü Sefer Ergen de, 8 yıldır tercihini bisikletten yana kullanıyor.

Ergen, "Özellikle çocuklara rol model olma açısından onların tam giriş saatine denk getiriyorum. Ve bu sayede bir sürü velim, öğrencim, meslektaşım bisiklet tutkunu olup bisiklet sürmeye başladılar" sözleriyle bisikletin faydalarından bahsetti.

Araç stresinden uzak

Her gün 18 kilometre yol kat eden Anaokulu yöneticisi Savaş Şahinler, 2 yıldır ev-iş arasında pedal çeviriyor.

Araç stresi çekmediğini ifade eden Şahiner, "Sosyalleşme imkanı da buluyoruz. Bisikletimi katlayarak metroya binebiliyorum. Araç kullanmadan şehir içerisinde her tarafa gidebiliyorum" dedi.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş