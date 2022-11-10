Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 10:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Beyaz örtüyle kaplanan Klaskur Yaylası'nda gün batımı
Artvin’in Borçka ilçesinde beyaz örtü ile kaplanan Klaskur Yaylası havadan görüntülendi. Gün batımının görüntülendiği yayla, fotoğrafçılara eşsiz manzara sunuyor.
Türkiye ile Gürcistan arasında yer alan Karçal Dağları eteklerindeki yayla her mevsim ayrı güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
Borçka ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Klaskur Yaylası, Karagöl Tabiat Parkı'nın hemen üzerinde bulunuyor.
Gün batımının görüntülendiği yaylada sonbahar renkleriyle birlikte beyaz örtüde fotoğrafçılara eşsiz manzara sunuyor.
Etiketler: Artvin Kar Yağışı
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