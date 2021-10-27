Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) iş birliğiyle kurulan rehabilitasyon merkezi, doğal yaşam alanlarından çeşitli nedenlerle uzaklaşan, tedavi ve rehabilitasyona muhtaç hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunduğu noktadan bir süre önce alınan altın çakalın bakımı da merkezde gerçekleştiriliyor.

Çalışanların ilgi odağı olan hayvanın rehabilitasyonu sürüyor.

"Sağlıklı bir çevre için doğada olmaları şart"

Merkezin müdür yardımcısı ve DÜ Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alaaddin Kaya, altın çakalın Anadolu'da yaygın bir tür olduğunu vurgulayarak, çekingen yapısı itibarıyla insanlardan uzak yerlerde yaşadığını söyledi.

"İnsanlarca özel bir tür algısıyla evcilleştirme girişiminde bulunularak doğal yaşam alanından alıkonulmuş" diyen Kaya, insanlara yakın yaşamasının bazı yabani özelliklerini yitirmesine neden olduğunu anlattı.

Yaban hayvanlarını doğada görmek istediklerine dikkat çeken Kaya, bu türlerin doğal yaşamdaki etkileriyle ilgili, şöyle konuştu:

"Yırtıcı bir tür ve diğer türleri dengelemede oldukça etkili. O nedenle yabani hayatta olmaları en iyisi. Ama bir dönem evcilleştirilip doğaya salındığında maalesef yabani hayattaki bazı aktivitelerini yerine getiremiyorlar. Ayrıca insanlara yakın olunca diğer insanlar yabani tür olarak bildiği için bunların öldürülmesi gibi vakalarla da karşılaşıyoruz. Onun için bunları doğada bırakalım. Sağlıklı bir çevre için doğada olmaları şart."