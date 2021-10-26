Büyük şehirlerdeki trafik sorunları, giderek artan yol masrafları ve sağlıklı yaşam kaygısıyla şehir içi ulaşımda bisikleti tercih eden insan sayısı hızla artıyor.

İzmir'de de özellikle sahil kesimi ile dik yokuşların bulunmadığı ilçelerde çok sayıda çalışan, iş yerlerine gidiş gelişlerde bisiklet yollarını kullanıyor.

Bisikleti, ilçeler arasında bir ulaşım aracı olarak 13 yıldır kullanan Erkan Öz de her gün eviyle iş yeri arasındaki 40 kilometrelik mesafeyi kas gücüyle aşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Evli ve 1 çocuk babası, 41 yaşındaki güvenlik görevlisi, bisiklet sevdasını ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Erkan Öz, Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evinden Çiğli ilçesindeki iş yerine ulaşımının üç aktarmayla mümkün olduğunu, her gün toplam 3 saatinin yollarda geçtiğini söyledi.

Ulaşım için harcadığı süreyi 1,5 saate indirdi

Toplu taşımada ve trafikte geçirdiği zamanı kazanmak için çare aradığını, ikinci el bir bisiklet alarak denemeler yapmaya başladığından bahseden Öz, bu süreçte sigarayı bıraktığını, kilo alması nedeniyle de bisiklete ağırlık verdiğini anlattı.

Performansının artması ve daha hızlı bir bisiklete geçmesiyle ulaşım için harcadığı süreyi 1,5 saate indirdiğini söyleyen Öz, "Her gün 20 kilometre gidip 20 kilometre dönüyorum. Bisiklet sürerken tüm duyu organlarımı sonuna kadar aktif tutuyorum. Bisiklete başladıktan sonra 25 kilo verdim, fiziksel olarak kendimi rahatlamış hissediyorum. Zihinsel olarak da kendimi iyi hissediyorum. Bunları yaşadıktan sonra benim için bisiklet kullanmak mecburiyet haline geldi. Çok severek yapıyorum. İnsanlara işlerine bisikletle rahatlıkla gidebileceklerini söylüyorum. Eminim ki bundan keyif alacaklar, herkese tavsiye ediyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bisikletten sonra koşuya da başladı

Bisiklet sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini, son dönemde işe gidiş geliş için pedal çeviren insan sayısının artmasına sevindiğini vurgulayan Öz, şöyle konuştu:

"Trafikte konforlu bir yolculuk yapmak kolay değil. Geldiğim güzergah üzerinde sıkıntılar yaşayabiliyorum. Sürücüler bisikletlileri yolda hak sahibi olarak görmüyor ama biz farkındalık oluşturmak için inadına bisiklet sürmeye devam ediyoruz. Bisikletli yaşama insanları teşvik ediyoruz. Bisikletle birçok işlerini halledebileceklerini, bir yere gidip gelirken zaman kazanacaklarını, aynı zamanda ekonomik olarak da faydası olacağını anlatıyoruz."

Bisiklet sporu sayesinde koşuya başladığını, Bodrum Yarı Maratonu'nda yaş grubunda birincilik elde ettiğini anlatan Erkan Öz, İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre koşmak için çalışmalara devam ettiğini söyledi.