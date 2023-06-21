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Yaşam
İHA 21.06.2023 17:21

Diyanet'ten minik hacı adaylarına özel ilgi

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden Türk hacı adaylarının çocukları, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan kreşte birlikte ibadet ediyor, arta kalan zamanda da eğleniyor.

Dünyanın dört bir yanından hacı adayları kutsal topraklara gelmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklara çocuklarıyla gelen hacı adaylarını aynı kafilede buluşturdu ve ailelerin Mekke'de çocuklarını gönül rahatlığıyla teslim edebileceği özel bir kreş oluşturdu.

Çocuklar, bu özel kreşte hem ibadetlerini yapıyor hem de ibadetten arta kalan zamanda eğlenceli vakit geçiriyor. Minik hacı adayları için tüm ayrıntıların düşünüldüğü kreşte, oyun alanları da kuruldu.

"Hac hatıraları unutulmuyor"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minik hacı adaylarını, Dar Hadi Otel'deki kreşte ziyaret ederek onlarla sohbet etti, hediyeler verdi.

Erbaş bu sene başlayan uygulama ile alakalı şu bilgileri verdi:

"Çocuklu hacılarımızı bir kafilede topladık. Dolayısı ile 24 çocuğumuz Mekke’de oluşturulan bir kreşte eğitim alıyorlar. Yaşları 2 ile 12 arası 24 çocuğumuzu bir araya getirmiş olduk. Onlar artık, hacı arkadaşı oluyorlar. Burada kendilerine uygun bir oyun ve eğitim alanı hazırladık. Kalacakları yerleri, oynayacakları yerleri hazırladık. İnşallah güzel bir hac dönemi yaşayacaklar. Asla unutulmayacak anları hafızalarına nakşedecekler. Hac hatıraları unutulmuyor. Çocukluk döneminde olursa, o hiçbir zaman unutulmayacak bir hatıra olacak çocuklarımızın zihninde. Haccın hikmetini, Müslüman üzerindeki etkisini bu yaşlarda, yaşamış olsunlar görmüş olsunlar. Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın, biz bu çocukları hacca getirmedik. Aileleri ile birlikte gelen çocuklarımızı bir kafilede toplayarak, ailelerine ibadetlerinde kolaylık olmasını sağlamaya çalıştık. Aileleri bu nedenle bir araya getirdik. Aileler, çocukları ile başvurmuşlar, onları sadece bir kafilede topladık."

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Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Hac
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