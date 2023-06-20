Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.06.2023 10:14

Kırklareli'nde lavanta tarlaları turizme hazır

Kırklareli'nde lavanta tarlaları, hasat öncesi turizm amaçlı gelen ziyaretçiler için hazırlandı.

Kırklareli'nde lavanta tarlaları turizme hazır

Son yıllarda kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla ekilen lavanta, hem üreticilerin ekonomisine hem de kentin turizmine katkı sağlıyor. 2015 yılında 30 dönümle başlanan lavanta ekimi 2 bin 200 dönüme ulaştı.

Lavantayı hediyelik ürün ya da lavanta yağı için üreten çiftçilerden bazıları çiçeklenme dönemini de turizm etkinliği olarak değerlendiriyor.

Kırklareli'nde lavanta tarlaları turizme hazır

Bu tarlalardan birisi de kente yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Deveçatağı köyündeki Filiz Tuna'nın 5 dönümlük lavanta tarlası.

Kırklareli'nde lavanta tarlaları turizme hazır

Tuna , "mor turizm" olarak adlandırılan lavanta tarlası ziyaretlerini kapsayan agroturizm için tarlasını hazırladı.

Lavanta kokulu tarlasını çeşitli dekorlarla süsleyen Tuna, çiçeklenme dönemindeki tarlasına ziyaretçilerini bekliyor.

"İngiltere, Yunanistan ve Bulgaristan'dan da turistlerimiz geliyor"

Tuna, 2019 yılında devlet desteği ile kıraç arazisine lavanta ektiğini söyledi.

Lavanta sayesinde gelin geldiği köyü yerli ve yabancı turistlere tanıttığını ifade eden Tuna, "İnsanlar buraya geldiğinde bayılıyorlar. Fotoğraflar çektiriyorlar, video çekiyorlar." dedi.

Kırklareli'nde lavanta tarlaları turizme hazır

Yaklaşık 3 hafta lavantaların ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunacağını anlatan Tuna, tarlalarını ziyaret edenlerin sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti.

Lavantaların çiçeklendiği günlerde köy nüfusunun yaklaşık beş katı, 1000'e yakın turistin köye geldiğini ifade eden Tuna, "Ben bu köye gelin geldim. Yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. İngiltere, Yunanistan ve Bulgaristan'dan da turistlerimiz geliyor. Yani bizim için ve köyümüz adına çok güzel. " diye konuştu.

ETİKETLER
Kırklareli Turizm
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da eğlence mekanında silah ve mühimmat bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:00
Fransa'da bir markanın tavukları bakteri şüphesiyle toplatıldı
10:58
Ağrı'ya düğüne giderken kaza yaptılar: 9 yaralı
10:59
Sarıyer'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu
10:57
Malatya-Ankara arası Sivas Bölgesel Treni ile 6,5 saate düşecek
10:46
ABD'nin Wisconsin eyaletinde gençler arasındaki kavgada 6 kişi vuruldu
10:44
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 76 kişi tutuklandı
Türkiye’nin büyüleyici doğal güzelliği: Artabel Gölleri
Türkiye’nin büyüleyici doğal güzelliği: Artabel Gölleri
FOTO FOKUS
Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce ilerleyen araç kamerada
Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce ilerleyen araç kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ