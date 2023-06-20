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Türkiye
İHA 20.06.2023 10:14

Isparta'da alkollü sürücü park halindeki otomobile çarpıp refüje çıktı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki otomobile çarptı ardından refüje çıkarak durabildi. Kazada alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücü yaralandı.

Isparta'da alkollü sürücü park halindeki otomobile çarpıp refüje çıktı

Dün akşam Seydim Mahallesinde Ümmühan A.Y. idaresindeki otomobil, önce park halindeki otomobile çarptı, daha sonra orta refüje çıkarak durabildi.

Ümmühan A.Y. ve ismi belirlenemeyen yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak kaldırıma oturtuldu. 

İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ümmühan A.Y., Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadın sürücünün yapılan sağlık testinde 2.01 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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