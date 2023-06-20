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Türkiye
TRT Haber 20.06.2023 10:01

Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce ilerleyen araç kamerada

Amasya’da Akdağ Tüneli çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tırmandığı bariyerlerde iki tekerinin üstünde metrelerce ilerledi. Maddi hasarla atlatılan kazanın o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Akdağ Tüneli çıkışında Taşova istikameti yönünde sabah saatlerinde otomobil sürücüsü Burak Eraslan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlerin üzerine çıktı.

İki tekeri bariyerlerin üstünde metrelerce ilerleyen otomobil daha sonra yola geri döndü. Tekerlerinde ve ön kısmında hasar oluşan otomobilin sürücüsünün kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri hasar gören bariyerlerde çalışma yapılana kadar güvenlik amaçlı kazanın olduğu yolu trafiğe kapattı.

Maddi hasar oluşan kazada otomobilin sürücüsü Burak Eraslan’ın kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi. 

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