Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce ilerleyen araç kamerada

Akdağ Tüneli çıkışında Taşova istikameti yönünde sabah saatlerinde otomobil sürücüsü Burak Eraslan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlerin üzerine çıktı.
İki tekeri bariyerlerin üstünde metrelerce ilerleyen otomobil daha sonra yola geri döndü. Tekerlerinde ve ön kısmında hasar oluşan otomobilin sürücüsünün kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri hasar gören bariyerlerde çalışma yapılana kadar güvenlik amaçlı kazanın olduğu yolu trafiğe kapattı.
Maddi hasar oluşan kazada otomobilin sürücüsü Burak Eraslan’ın kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.