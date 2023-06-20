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Türkiye
DHA 20.06.2023 09:32

Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması: 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik 2008'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 10'u yakalandı.

Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması: 10 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek söz konusu terör örgütü mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda, 10 kişi gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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