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Türkiye
İHA 20.06.2023 09:29

Batman'da "Sarıkız örümceği" görüldü

Batman’ın Kozluk ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ‘Sarıkız’ örümceği ortaya çıktı. Örümcek, vatandaşlar tarafından paniğe sebep oldu.

Batman'da "Sarıkız örümceği" görüldü

İlçeye bağlı Tepecik Mahallesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ortaya çıkan ve güçlü çene yapısıyla dikkat çeken, akrep, kertenkele ve fare gibi hayvanlarla beslenen zehirli Sarıkız örümceği ilçede endişeye yol açtı.

Uzun boylu ve iri olduğunu ifade eden mahalle sakini Rıdvan Işık “Bu örümcek türü oldukça zehirli ve 1 metreye kadar da zıplayabiliyor. Yaz aylarında bu örümceklerin ısırma vakaları oldukça artıyor. Yetkililerden daha sık ilaçlama yapmasını rica ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen Sarıkız örümceği görsel olarak oldukça iri bir yapıya sahip, akrep, fare ve kertenkele dahil bir çok hayvana beslenebiliyor. Güçlü çene yapısıyla ısırdıkları insanlara zarar verebiliyor. Işıktan rahatsız olan bu hayvanlar genellikle geceleri ortaya çıkıp avlanıyor.

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