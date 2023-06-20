Mersin'de otobüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 28 yaralı

Antalya'dan Adana istikametine giden Mehmet Nas idaresindeki otobüs, D-400 kara yolu hal kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
Savrulan otobüs, yol kenarındaki dorseye çarpıp dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Nas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan kamyon şoförü ve otobüsteki 27 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.