Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.06.2023 07:28

Mersin'de otobüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 28 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyreden otobüs kamyonla çarpıştı. Savrulan otobüs, yol kenarındaki dorseye çarpıp dere yatağına devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Mersin'de otobüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 28 yaralı
[Fotograf: İHA]

Antalya'dan Adana istikametine giden Mehmet Nas idaresindeki otobüs, D-400 kara yolu hal kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Savrulan otobüs, yol kenarındaki dorseye çarpıp dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'de otobüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 28 yaralı

Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Nas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan kamyon şoförü ve otobüsteki 27 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mersin'de otobüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 28 yaralı

ETİKETLER
Mersin Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mersin merkezli 5 ilde 'tefecilik' operasyonu: 36 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:48
Meta'dan 'piyasaya sürülemeyecek kadar riskli' yeni yapay zeka modeli: Voicebox
07:14
Uzayda Güneş'ten daha sıcak gezegen benzeri bir nesne keşfedildi
06:59
Macron'un alkol gösterisi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
06:42
Dünya devleri Avrupa'da binlerce mülteciyi işe alacak
06:30
Mersin merkezli 5 ilde 'tefecilik' operasyonu: 36 gözaltı kararı
06:28
Araştırma: Gündüz uykusu beyne iyi geliyor
12 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor
12 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Demir dede Avrupa Şampiyonu
Demir dede Avrupa Şampiyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ