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Türkiye
İHA 20.06.2023 04:49

Gaziantep'te kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 7 yaralı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak ağaca çarpan araçtaki 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 7 yaralı
[Fotograf: İHA]

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda Ali Sansa yönetimindeki araç kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, yaralanan 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Aracın hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

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