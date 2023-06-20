Gaziantep'te kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 7 yaralı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda Ali Sansa yönetimindeki araç kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, yaralanan 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Aracın hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.