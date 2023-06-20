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Türkiye
AA 20.06.2023 03:06

Sakarya'da sağanak: Dereler taştı, sokaklar su altında kaldı

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Araçlarında mahsur kalan 3 kişi ile kepçe operatörü kurtarıldı.

Sakarya'da sağanak: Dereler taştı, sokaklar su altında kaldı
[Fotograf: AA]

Kocaali'de dün akşamdan beri etkili olan kuvvetli yağış, Hızar, Alandere, Yeni, Karşı, Caferiye ve Melen mahallelerindeki dereler ile Melen Çayı'nın taşmasına neden oldu.

Taşkın nedeniyle evlerin giriş katlarını ve bahçeleri su bastı, cadde, sokak ve yollar sular altında kaldı.

İhbar üzerine 22 personelle bölgeye yönlendirilen Kocaali Belediyesi ve SASKİ ekipleri, iş makineleriyle suları tahliye etmeye çalışıyor.

Bölgede menfez temizleme çalışması da yürütülüyor. Çalışmalar sırasında elektrik kablosunun kopması sonucu bir mahalle elektriksiz kaldı. Mahalleye yeniden elektrik verilmesi için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirten Acar, "Hasar tespit çalışmalarımızı günün ağarmasıyla tüm ekiplerimizle birlikte yapacağız. Vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Araçlarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Sağanak, Hendek'te de etkili olmaya devam ediyor.

Sarıdere Mahallesi'ne bağlı 62 Evler mevkiinde bir otomobil ve kepçe su altında kaldı. Araçlarda mahsur kalan 3 kişi ile kepçe operatörü, AFAD, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE) ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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