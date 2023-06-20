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Türkiye
AA, DHA 20.06.2023 00:46

Edirne'de fırtına nedeniyle 3 işçi 12 metre yükseklikten düştü

Edirne'de inşaat halindeki bir fabrikada çalışan işçiler, çatıda fırtınaya yakalandı. 12 metre yükseklikten düşen 3 işçi yaralandı.

Edirne'de fırtına nedeniyle 3 işçi 12 metre yükseklikten düştü
[Fotograf: AA]

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulumu devam eden fabrikanın çatı montajını yapan işçiler, aniden etkili olan fırtına ve sağanağa yakalandı.

Çatıda bulunan 5 işçiden Yılmaz Üstündağ, İbrahim Özağıl ve Ali Över, fırtına nedeniyle kopan panellerle birlikte yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. 

Yaralanan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçilerden Özağıl'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yağış nedeniyle bazı fabrikaları ise su bastı. İtfaiye ve İl Özel İdare ekipleri, fabrikalarda su tahliyesi gerçekleştirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri de bölgedeki çalışmalara destek verdi.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, OSB'de incelemede bulundu.

İşçilerin tedavileri sürüyor

Yaralanan işçilerden Yılmaz Üstündağ, çatı montajını yaptıkları sırada fırtınaya yakalandıklarını belirtti.

Sağanakla birlikte fırtınanın çatıdaki panelleri uçurduğunu anlatan Üstündağ,"Çalıştığımız sırada aniden afet gibi bir rüzgar geldi. Fırtınada paneller koptu. Anlık oldu her şey nereden geldiğini biz de anlamadık. Bir anda kendimizi yerde bulduk" dedi.

Hafif yaralanan bir diğer işçi Ali Över ise her şeyin bir anda olduğunu ve fırtına nedeniyle çatıdan inemediklerini söyledi.

Olayda ağır yaralanan arkadaşları Özağıl için endişe duyduklarını vurgulayan Över, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiklerini sözlerine ekledi.

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Edirne Fırtına
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