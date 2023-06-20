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Türkiye
AA 20.06.2023 00:12

Konya'da servis minibüsü otomobille çarpıştı: 12 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Konya'da servis minibüsü otomobille çarpıştı: 12 yaralı
[Fotograf: AA]

Yücel Y.'nin kullandığı işçi servisi minibüsü ile Güler Ö. yönetimindeki otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 4. kilometresi Çiçekler Mahallesi yol ayrımında çarpıştı.

Kazada şarampole devrilen işçi servisinin sürücüsü ile araçta bulunan M.K, B.G, M.E, S.H, F.B, S.Ç, K.B. ile otomobil sürücüsü ve bu araçta bulunan S.Ö, K.Ö.S, N.Ö.S. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan işçi servisinin Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir silah fabrikasında çalışan işçileri mesai dönüşü ilçe merkezine taşıdığı, kazanın bu esnada yaşandığı öğrenildi.

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