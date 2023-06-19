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Türkiye
AA 19.06.2023 21:52

Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak sonrasında oluşan heyelanlar nedeniyle, Trabzon’un Maçka ilçesinden geçen Trabzon-Gümüşhane karayolu, Hamsiköy ve Sümela yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
[Fotograf: DHA]

Trabzon'da bu akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle heyelanlar oluştu, Maçka ilçesinden geçen Trabzon-Gümüşhane karayolu, Hamsiköy ve Sümela yolu ulaşıma kapandı.

Yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütlelerinin temizlenmesi için karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.

Güzergah üzerindeki farklı bölgelerde temizlik çalışmaları devam ediyor. İlçeden geçen Maçka deresinde sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi. Merkeze bağlı Fatih mahallesi taşkın sonucu balçıkla kaplandı.

Mahalle içerisindeki yollarda iş makineleriyle temizlik çalışması yapılırken, ilçedeki birçok mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Alt kotta bulunan bazı evleri ise su bastı.

"2 evle ilgili tehlike ihbarı var"

Sağanak ve toprak kaymaları ile ilgili bilgi veren Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Hem Zigana hem de eski Hamsiköy yolu kapalı. Bu güzergahta Güzelce ve Bağışlı'da iki köyümüz var. Kepçelerle eski yolları açarak problemli olan yere ulaşmaya çalışıyoruz. Yağmur biraz dindi ama yeniden başlamadan oradaki evlere ulaşmaya çalışıyoruz. Can kaybı yok, 2 evle ilgili tehlike ihbarı var. Ana yol tamamen kapalı” dedi.  

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Trabzon Gümüşhane Heyelan Sağanak
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