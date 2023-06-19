Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 19.06.2023 21:39

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

 

ETİKETLER
Deprem Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Bolu'da sağanak Abant karayolunda ulaşımı aksattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:35
Biden, ABD'de köleliğe son verilme günü olarak bilinen 19 Haziran'ı kutladı
22:00
Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
21:51
Kütahya'da trafik kazası: 11 yaralı
22:07
Türkiye'nin Üsküp Eğitim Müşavirliği'nden yurt dışı eğitim danışmanlarına karşı uyarı
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ı kabul etti
20:55
Bolu'da sağanak Abant karayolunda ulaşımı aksattı
Bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
Bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Başkentte cadde ve sokaklar göle döndü
Başkentte cadde ve sokaklar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ