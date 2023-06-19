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Türkiye
AA 19.06.2023 20:12

İstanbul'da ayakkabı imalathanesinde yangın

Güngören'de bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da ayakkabı imalathanesinde yangın
[Fotograf: AA]

Güngören'de 6 katlı bir iş merkezinin 5. katında yer alan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Plastik, kauçuk ve yapıştırıcı gibi yanıcı maddelerin de bulunduğu imalathaneyi kısa sürede alevler sardı.

İtfaiye ekipleri, mesai saatleri dışında olunması nedeniyle çalışanların bulunmadığı imalathanedeki yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Yangın sonucu imalathanede büyük çapta hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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