Otomobilin çarptığı İlke doğum gününden bir gün önce hayatını kaybetti

Hatay'dan, Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Yeşilkaya ailesi, Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Ailenin çocukları 15 yaşındaki İlke Yeşilkaya, dün marketten alışveriş yaptıktan sonra yurda gitmek üzere yola çıktı. Çevre yolunda yaya geçidini kullanan İlke Yeşilkaya'ya Seydikemer'den Fethiye yönüne giden Yiğit Çelebi İnce yönetimindeki otomobil çarptı.

Yeşilkaya, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil kırmızı ışıkta geçti

Otomobil sürücüsü İnce, kazanın ardından gözaltına alındı. İnce, polisteki ifadesinde "Kavşakta, bana yeşil ışık yanıyordu. Bu sırada çocuk birden yola fırladı" dedi.

Polisteki ifadesinin aksine MOBESE kameralarında sürücünün kırmızı ışıkta geçtiği belirlendi.

Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen İnce, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.