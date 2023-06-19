Gri kategoride aranan FETÖ'nün sözde yöneticisi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ'nün firari üst düzey mensuplarının saklandıkları hücre evlerinden yurt dışına firar etme arayışında oldukları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine 17 Haziran'da 2 ayrı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, İstanbul'da FETÖ'ye ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün Türkmenistan yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçundan İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride aranan Zekeriye Cerit yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cerit, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.

Cerit'in İstanbul'dayken terör örgütünün Marmara Bölgesi'ndeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı, yine örgüt içerisinde bulunduğu önceki yıllarda Trabzon ve Van'da örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı tespit edilmişti.